Есть флеш галлерея на xml перевести на PHP и сделать админку результат интегрировать в Joomla работаем по системе, есть на что посмотреть, есть за что заплатить 128-474-525 ...
Доработка скрипта зеркала
Сделать рабочую версию для windows apache url=http://usdcad.jino.ru/mirrorscript.rar
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Создатель сайта зеркала с донора на лету в реальном режиме времини
Мне нужно програма которая бы создавала сайт зеркало на лету с донора сайта, А также вставляла или заменяла код который будет показываться на моём сайте зеркале
Платформа может быть windows или юникс. На какой платформе вам удобно такую и поставлю на дедик. На данный момент я скачиваю сайты доноры в оффлайн, затем модифицирую, закачиваю на сервер, всё это требует многие часы работы, сил, энергии, трафика и т.д
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Заявки фрилансеров
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