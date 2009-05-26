Доработка скрипта зеркала

Сделать рабочую версию для windows apache url=http://usdcad.jino.ru/mirrorscript.rar

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Создатель сайта зеркала с донора на лету в реальном режиме времини

Мне нужно програма которая бы создавала сайт зеркало на лету с донора сайта, А также вставляла или заменяла код который будет показываться на моём сайте зеркале

Платформа может быть windows или юникс. На какой платформе вам удобно такую и поставлю на дедик. На данный момент я скачиваю сайты доноры в оффлайн, затем модифицирую, закачиваю на сервер, всё это требует многие часы работы, сил, энергии, трафика и т.д

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