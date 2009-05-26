Переделать сайт osds.ru

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Закрыт13 заявок240 просмотров

Необходимо оставив существующий дизайн и структуру переделать сайт на не сложной системе управления. В данный момент сайт сделан на флеше и от него нужно избавиться.

http://osds.ru/

16 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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