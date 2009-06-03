Доработать дизайн сайта на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки217 просмотров

Сайт starproffilstroy.ru

вверху справа , на сайте, нужна наплывающая полоска, стилизованная полоска выплывающая через 5-10 секунд нахождения на сайте, с текстом (там где * вставить стилизованные звездочки, т.к. название компании СтарПрофиль):

Наши плюсы, и преимущества:

* Гарантия на все работы

* Работа по договору

* Имеется разрешительная документация

* Не просто ремонт, а КРАСИВЫЙ ремонт..

и каждая позиция текста содержит в добавок гиперссылку.

В дальнейшем, если все устроит, возможно буду продолжать сотрудничество. Т.к. надо будет еще дорабатывать сайт.

DLE
16 лет назад
General99
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$45
2 дня
Флэшка сделана отлично, именно то, что надо. Оценка в отзыве снижена только за то, что не до конца было выполнено задание по проекту. Требовалось еще и разместить эту флэшку на сайте (сделать верстку), но этого сделать не удалось.
Было приятно поработать

Заявки фрилансеров

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад

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