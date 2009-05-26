Разработка русскоязычной версии сервиса

Основываясь на данном API (http://www.kompoz.com/compose-collaborate/home.developer), необходимо предложить вариант разработки (или интеграции) подобного сервиса для русскоязычных пользователей.

Интересует долгосрочное сотрудничество с кодером и верстальщиком для дальнейшей поддержки этого проекта. Мы собираем профессионалов и, прежде всего, хороших людей.

Требования: наличие профессиональных проектов (обязательно указать), желание продуктивной и интересной работы в творческом коллективе.

Ответ на "вечный" вопрос ))) :

Бюджет определим вместе по согласованию фактического количества "человеко-часов". Тут все зависит от метода работы разработчика - Вы придумываете план работы себе сами, указываете, сколько времени Вам необходимо на те или иные процессы! Мне лишь нужен конечный результат. Я могу подумать над любым предложенным бюджетом - главное, чтобы это было качественно, в умеренно быстрые сроки и за разумные деньги. Выиграет тот, кто предложит максимально удобную схему работы. Все должно быть прозрачно и понятно. Рассчитываюсь я поэтапно и прекрасно разбираюсь в разработке веб-приложений. Просто мне нужна помощь в создании большого интересного проекта.

Итог: Вы составляете план работы с указанием часов и стоимости, я - думаю над предложением (возможно корректирую, торгуюсь, возможно - нет :)), и после положительного принятия решения мы составляем техническое задание и начинаем работу.