Нужно модифицировать движок видео-туба: сделать, чтобы он сохранял оригинальные файлы видео и фото на сервере. Php+ajax+perl. Ps: скрипт привязан к домену (лицензия), так что работать придется с ним на моем сервере... двиг можно увидеть ...
Разработка русскоязычной версии сервиса
Основываясь на данном API (http://www.kompoz.com/compose-collaborate/home.developer), необходимо предложить вариант разработки (или интеграции) подобного сервиса для русскоязычных пользователей.
Интересует долгосрочное сотрудничество с кодером и верстальщиком для дальнейшей поддержки этого проекта. Мы собираем профессионалов и, прежде всего, хороших людей.
Требования: наличие профессиональных проектов (обязательно указать), желание продуктивной и интересной работы в творческом коллективе.
Ответ на "вечный" вопрос ))) :
Бюджет определим вместе по согласованию фактического количества "человеко-часов". Тут все зависит от метода работы разработчика - Вы придумываете план работы себе сами, указываете, сколько времени Вам необходимо на те или иные процессы! Мне лишь нужен конечный результат. Я могу подумать над любым предложенным бюджетом - главное, чтобы это было качественно, в умеренно быстрые сроки и за разумные деньги. Выиграет тот, кто предложит максимально удобную схему работы. Все должно быть прозрачно и понятно. Рассчитываюсь я поэтапно и прекрасно разбираюсь в разработке веб-приложений. Просто мне нужна помощь в создании большого интересного проекта.
Итог: Вы составляете план работы с указанием часов и стоимости, я - думаю над предложением (возможно корректирую, торгуюсь, возможно - нет :)), и после положительного принятия решения мы составляем техническое задание и начинаем работу.
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