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Закрыт3 заявки176 просмотров

Необходимо написать поисковик на JavaScript для электронного учебника (в формате html)

точнее: поисковик = скрипт поиска текста по всем html страничкам этого учебника.находящихся в одной папке

с комментариями и пояснениями

HTMLJavaScript
16 лет назад
DED1
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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