Разработка скрипта ( ПО)

Здравствуйте, по роду деятельности необходимо регистрировать на вот таких сервисах блоги (livejournal.com, blogspot.com, blog.ru, liveinternet.ru, diary.ru, privet.ru). Добавлять инфу и тд. Нужно автоматизировать весь этот процесс. От создания акков до размещения инфы… . Так сказать в несколько кликов работы .

Ваши предложения только тут!! Остальные виды связи игнор. Подробности выбранному исполнителю.