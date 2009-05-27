Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!! Жду предложений по срокам и сумме!
Скрипт-конвертер из xls/xlsx в html либо php
Требуется грамотная реализация удбной загрузки объявлений на сайт, работающий на движке DLE (www.podinform.ru), из файла XLS/XLSX. (наверное, более оптимальный путь - преобразование файла excel в csv и дальнейшая обработка).
Пример файла в приложении, поля остаются те же самые, меняется только количество объявлений.
Объявления должны выводиться следующим образом: задействованными в файле xls/xlsx являются только два столбца - текст объявления и дата подачи.
Рабочий пример объявлений - газета из рук в руки (www.irr.ru).
Динамических меню и других примочек, как на примере, делать не надо, просто вывод категории с общим количеством объявлений в ней, подкатегории, и, собственно, сами объявления с двумя полями: Заголовок и Дата, все в общем стиле сайта).
В целом, работа нетрудная, просто для программиста неособо увлекательная.
Желательно сделать регулируемым количество выводимых на страницу объявлений (включая, чтобы выводились все сразу по данному разделу).
Сроки выполнения не лимитируются. Данные для управления сайтом предосталяются. Оплата WebMoney WMR. Пишите предложения, указывайте вашу цену (можно в личную почту, любой способ связи).
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