Скрипт-конвертер из xls/xlsx в html либо php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок200 просмотров

Требуется грамотная реализация удбной загрузки объявлений на сайт, работающий на движке DLE (www.podinform.ru), из файла XLS/XLSX. (наверное, более оптимальный путь - преобразование файла excel в csv и дальнейшая обработка).

Пример файла в приложении, поля остаются те же самые, меняется только количество объявлений.

Объявления должны выводиться следующим образом: задействованными в файле xls/xlsx являются только два столбца - текст объявления и дата подачи.

Рабочий пример объявлений - газета из рук в руки (www.irr.ru).

Динамических меню и других примочек, как на примере, делать не надо, просто вывод категории с общим количеством объявлений в ней, подкатегории, и, собственно, сами объявления с двумя полями: Заголовок и Дата, все в общем стиле сайта).

В целом, работа нетрудная, просто для программиста неособо увлекательная.

Желательно сделать регулируемым количество выводимых на страницу объявлений (включая, чтобы выводились все сразу по данному разделу).

Сроки выполнения не лимитируются. Данные для управления сайтом предосталяются. Оплата WebMoney WMR. Пишите предложения, указывайте вашу цену (можно в личную почту, любой способ связи).

DLEHTMLPHP
16 лет назад
Remphan
Павел 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание интернет игры в нарды

    Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!! Жду предложений по срокам и сумме!

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен граббер

    Нужно написать несложный граббер для одного проекта. Подробности в личной переписке. Обращаться людям с опытом и портфолио - отзывами.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка модуля для сайта на Joomla

    Есть компонент - PhocaDownload для Джумла, который создаёт каталог ссылок. Нужно: - при добавлении новой ссылки, она должна вставать наверх списка ссылок. - есть модуль, который отображает последние добавленные ссылки ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Работа для опытного flash программиста (as3). СПб!

    $2500

    Обязательно Санкт-Петербург! Необходима возможность личной встречи и подписание договора. Подробное ТЗ будет выслано выбранному участнику. Интересуют примеры работ, возможность реализации сложных приложений - чат, игры (как пример - TimeZero, Троецарствие). Рисовать почти не придется, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Из двух скриптов сделать один хороший, рабочий

    $5

    Суть задания: Есть скрипт http://www.sendspace.com/file/ew5cf4, его нужно доработать функциями из этого скрипта http://www.sendspace.com/file/gcane6, к заданию добавлен архив с скриптами для тех кто не может скачать по этих ссылкам. А теперь подробнее, что мне ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать скрипт

    Здравствуйте! Есть ли кто-то, кто сможет написать на php seo сервис как seolib.ru ? Если технически реализуемо, хотелось-бы узнать стоимость Вашей работы и сроки.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка приложения для vkontakte.ru

    Требуется разработать приложение, предоставляющее сервис функционально похожий на ответы@mail.ru, использующий возможнсти, предоставляемые vkontakte API (приложение на flash). Ключевые возможности: - Просмотр вопросов друзей - Просмотр и добавление своих ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка скрипта ( ПО)

    Здравствуйте, по роду деятельности необходимо регистрировать на вот таких сервисах блоги (livejournal.com, blogspot.com, blog.ru, liveinternet.ru, diary.ru, privet.ru). Добавлять инфу и тд. Нужно автоматизировать весь этот процесс. От создания акков до размещения инфы… . Так ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад