Из двух скриптов сделать один хороший, рабочий

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Суть задания:

Есть скрипт http://www.sendspace.com/file/ew5cf4, его нужно доработать функциями из этого скрипта http://www.sendspace.com/file/gcane6, к заданию добавлен архив с скриптами для тех кто не может скачать по этих ссылкам.

А теперь подробнее, что мне именно надо.

В первом скрипте при запуске и переходе по ссылки "Будем спамить" открывается у нас страничка, на неё нужно добавить формы с функциями из второго скрипта, а именно эти "Обратный Email" и "Имя Отправителя" с функциями случайности. Также добавить функцию случайности к форме первого скрипта "E-mail Одмина". Далее, формы первого скрипта "Файл списка адресов" и "Вложение" улучшить в функциональности похожие на такую как во втором "Добавить Файл", чтобы можно было файл или список как с компа добавить сразу на сервер через скрипт, так и просто указать пусть если файл уже на сервере. Вот в принципе и всё. Также буду не против если кто поработает над дизайном первого скриптика после всего проделанного выше. Жду Ваших предложений по цене и срокам выполнения.

16 лет назад
danyel
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$10
4 дня

Заявки фрилансеров

ksbomj
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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