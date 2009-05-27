Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!! Жду предложений по срокам и сумме!
Починить каталог ссылок в админке
Попал в базу go.1ps.ru В админке сломался скрипт по управлению ссылками. Видимо пришло слишком много заявок на размещение. Требуется решить проблему. И заблокировать поступление ссылок с этого сервиса
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