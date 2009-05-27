Починить каталог ссылок в админке

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Завершен3 заявки169 просмотров

Попал в базу go.1ps.ru В админке сломался скрипт по управлению ссылками. Видимо пришло слишком много заявок на размещение. Требуется решить проблему. И заблокировать поступление ссылок с этого сервиса

16 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

_Kenny_
Иван 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Очень приятное впечатление от работы. Высокая скорость и качество. Оперативен и вежлив в общении. Рекомендую!
Отличный заказчкик! Внятно описывает возникшие проблемы и ставит задачи. Надеюсь что и в дальшейшем будем сотрудничать. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

_Kenny_
Иван 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
16 лет назад