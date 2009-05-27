Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!! Жду предложений по срокам и сумме!
Написать plugin под wordpress
Нужен Plugin для wordpress:
Плагин должен добавлять кнопку в панель (добавления/редактирования)
Загрузка видео в формате flv на сайт.
Возможность поменять размер плеера перед вставкой.
Вставка тега в пост после загрузки.
Загрузку flv реализовать на основе swf uploader
В пост вместо тега вставляется флэш плеер.
В настройках осуществить возможность изменения пути до плеера.
Выбранный исполнитель
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