Нужно создать движок для турниров в игру Нарды через интернет, а также написать клиент для игры, для компьютера, телефона, смарфона, windows mobile!! Жду предложений по срокам и сумме!
Регистрация на phpbb через sms
Платная регистрация на форуме phpbb 2.x
возможно перейду на трешку, но не хотелось бы
регистрация полностью автоматическая, т.е. без участия администратора форума
сроки разумные, интересует бюджетность
Заявки фрилансеров
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