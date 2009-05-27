Регистрация на phpbb через sms

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Закрыт5 заявок170 просмотров

Платная регистрация на форуме phpbb 2.x

возможно перейду на трешку, но не хотелось бы

регистрация полностью автоматическая, т.е. без участия администратора форума

сроки разумные, интересует бюджетность

16 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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