Парсинг сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок306 просмотров

Нужно скачать полную базу фирм (не менее 100.000) с сайта yell.ru по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.

База должна быть в формате MySQL вида: Номер записи (любой, уникальный) | Название фирмы | Индекс | Адрес (с городом или областью) | Метро (если несколько, то через запятую) | Рубрика в которой находится фирма (если несколько, то через запятую)

MySQL
16 лет назад
continenta
Драгаев 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад
$70
2 дня
Работа была выполнена в срок и с максимальным качеством. Спасибо!
Очень приятный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад