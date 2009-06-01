Хостер заблокировал аккуант из-за большой нагрузки на сервер. Необходим аудит MySQL базы и кода сайта на наличие ошибок и их исправление. Оптимизация корректной работы сайта с хостнигом без увеличения нагрузок и лишних запросов, ...
Парсинг сайта
Нужно скачать полную базу фирм (не менее 100.000) с сайта yell.ru по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области.
База должна быть в формате MySQL вида: Номер записи (любой, уникальный) | Название фирмы | Индекс | Адрес (с городом или областью) | Метро (если несколько, то через запятую) | Рубрика в которой находится фирма (если несколько, то через запятую)
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