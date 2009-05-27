Битрикс. Сделать доработки

Нужно отредактировать флеш шапку у сайта, т.е. есть меню шаблонное, нужно повесить на каждую кнопку свой урл и удалить ненужное. Ну и сделать чтобы покрасивей всё было. Переделать загрузчик, перевести на русский "loading" ...