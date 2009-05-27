Нужно отредактировать флеш шапку у сайта, т.е. есть меню шаблонное, нужно повесить на каждую кнопку свой урл и удалить ненужное. Ну и сделать чтобы покрасивей всё было. Переделать загрузчик, перевести на русский "loading" ...
Битрикс. Сделать доработки
Необходимо сделать довольно серьезные доработки в проекте, который поставлен на БИТРИКС-ЦМС. Огромный плюс в выборе исполнителя – знание Google Maps API.
Оставляйте Ваши портфолио с Битрикс-проектами. 192-715-245.
Все подробности кандидатам!
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