Битрикс. Сделать доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки149 просмотров

Необходимо сделать довольно серьезные доработки в проекте, который поставлен на БИТРИКС-ЦМС. Огромный плюс в выборе исполнителя – знание Google Maps API.

Оставляйте Ваши портфолио с Битрикс-проектами. 192-715-245.

Все подробности кандидатам!

16 лет назад
maDByte
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

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