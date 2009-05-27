Модуль для Drupal - Галерея фото, с возможностью проведения когкурсов по выставленным работам.

Пользователь :

1. Возможность создать свой персональный альбом

2. Возможность закачать работу (фото/картинка/файл) на сервер, дополнительное поле - описание

3. Возможность видеть статус отосланной работы - Например, Ожидает проверки, Заблокирован ... причины

Админка:

1. Просмотр присланных фото, информация, пользователь, название, описание, Crop & Resize изображения, поворот на 90° в лево-право, Принять/Отклонить , комментарии

2. Управление парамметрами для закачиваемых работ, разрешение/запрет по формату, по размерам, по весу

3. Возможность выставить присланное фото на конкурс, учет голосов по каждому фото, вывод результатов

4. Возможность выствить даты (начало-закрытие) для автоматического публикования работы и закрытия конкурса, во время конкурса не должно показываться имя владельца работы, только описание, после закрытия конкурса вывод результатов, с возможностью разрешать всем видеть или показывать только в личном альбоме автора

5. При создании альбома, на сайте создается папка с именем - логин автора, возможность администрировать эти папки как node