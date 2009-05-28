Сделать форум работоспособным

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Завершен7 заявок182 просмотра

Форум www.haiboria.ru/forum/

Движок - phpbb 1.74.2.25.

При переносе сайта с хостинга на хостинг возникли ошибки.

Требуется:

1. Восстановить админскую запись (пароль утерян, но данные от ftp и базы есть)

2. Восстановить работу форума

Ваша цена/сроки?

Прошу людей без отзывов на веблансе/фрилансе не беспокоиться.

16 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Просто отличный программист! Очень качественно все делает и не сдается даже перед очень трудными ситуациями! Молодец, Алексей!!
Заказчик хороший. Рад сотрудничеству. Никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Viper203
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17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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