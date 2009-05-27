Необходима доработка социальной сети, наподобии одноклассники.ру(функционал почти одинаков), движок самописный на php. Оставляйте свои предложения, ссылки на портфолио, ссылки на сделанные Вами соц. сети только здесь-предложения в личку будут игнорироваться. ...
Работа для профи по NewsGrabber
Нужно чтобы на сайт который находится в системе ucoz, копировались новости с других сайтов которые я укажу и что бы настройки грабера можно было редактировать.
icq - 7564098
e-mail - [email protected]
тел.- +79168811921
skype - d.j.gronat
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5000Веб-программирование59 заявокЗакрыт16 лет назад
Модуль для Drupal - Галерея фото, с возможностью проведения когкурсов по выставленным работам. Пользователь : 1. Возможность создать свой персональный альбом 2. Возможность закачать работу (фото/картинка/файл) на сервер, дополнительное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать довольно серьезные доработки в проекте, который поставлен на БИТРИКС-ЦМС. Огромный плюс в выборе исполнителя – знание Google Maps API. Оставляйте Ваши портфолио с Битрикс-проектами. 192-715-245. Все подробности кандидатам!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно отредактировать флеш шапку у сайта, т.е. есть меню шаблонное, нужно повесить на каждую кнопку свой урл и удалить ненужное. Ну и сделать чтобы покрасивей всё было. Переделать загрузчик, перевести на русский "loading" ...Завершен16 лет назад
Закодировать файл, чтоб открывался по паролюЗавершен16 лет назад
Основные требования и прочее во вложении. Данный проект сделан для упрощения задачи, будут поэтапные проекты. Этап №1. Реляционная модель: структура БД под описанную функциональность во вложении. СУБД: PostgreSQL (c ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется подобрать хороший платный движок для проекта, приближенного к социальному, и написать в соответствии с ТЗ программную часть проекта. На данном этапе выбираются люди, у которых есть опыт реализации крупных проектов, желательно, социальных сетей. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно скачать полную базу фирм (не менее 100.000) с сайта yell.ru по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области. База должна быть в формате MySQL вида: Номер записи (любой, уникальный) | Название фирмы | ...Завершен16 лет назад
Хостер заблокировал аккуант из-за большой нагрузки на сервер. Необходим аудит MySQL базы и кода сайта на наличие ошибок и их исправление. Оптимизация корректной работы сайта с хостнигом без увеличения нагрузок и лишних запросов, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
http://dada.kz/ Нужен подобный сайт на флеше Покажите свои флеш работы и напишите смету что по чем. ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ РАБОТЫ ПО ФЛЕШУ ДЛЯ КАЗАХСТАНАВеб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад