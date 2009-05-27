Работа для профи по NewsGrabber

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужно чтобы на сайт который находится в системе ucoz, копировались новости с других сайтов которые я укажу и что бы настройки грабера можно было редактировать.

icq - 7564098

e-mail - [email protected]

тел.- +79168811921

skype - d.j.gronat

16 лет назад
djgronat
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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