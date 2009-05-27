Web портал

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Закрыт12 заявок262 просмотра

Требуется удаленная команда из 3 PHP разработчиков для разработки игрового web портала. Подробности при личном общении.

ICQ 228867020

e-mail: [email protected]

PHP
16 лет назад
Ksena_xs
40 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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