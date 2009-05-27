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Создание флеш ленты для прокручивания фотографий
ЗАДАЧА: Требуется создание флэш ленты.
Эффект: смена фотографий.
Пример: http://www.vincentpetersphotography.com/ Для просмотра зайти на сайт, перескочить интро и выбрать в меню любой из альбомов для просмотра.
Ориентировочное количество кадров (видов фотографий) в папке: около 30.
Необходимо, чтобы фотографии можно было легко поменять при необходимости.
Пишите предложения по цене и срокам выполнения сюда!
Пожалуйста не пишите в приват!
Спасибо.
Сергей
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