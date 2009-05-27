Необходима доработка социальной сети, наподобии одноклассники.ру(функционал почти одинаков), движок самописный на php. Оставляйте свои предложения, ссылки на портфолио, ссылки на сделанные Вами соц. сети только здесь-предложения в личку будут игнорироваться. ...
DNN Events модуль нужно модифицировать
Купили модуль для Events нужно сделать несколько изменений. Исходник модуля и полную ТЗ отправим при запросе.
Версия DNN 04.06.00
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