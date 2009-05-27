Сделать правки в игре

Есть игра.

Она работает, все нормально, уже сдана. Заказчик попросил сменить цвет букв в паре мест и 1-2 фона, движок трогать не надо.

Кроме того, в одном месте есть вывод текста в 2 строки, а надо в 4.

Итого - реальной работы по замене 2х фонов (предоставлю), 2х цветов шрифта и пары мелочей часа на 2-3.

Цифра - 20-25ВМЗ, срок - до завтра утра.

Кто берется?

Константин.