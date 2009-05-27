Добавить новые возможности в движок

Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки:

1. Добавить категории, и возможность их выбора при добавлении файла.

2. Переделать страничку закачки вместо sumbit сделать как в кипе http://file.qip.ru/get/87933670/cd2c9fac/ft48_180509_.html простой ссылкой вместо кнопки но с сохранением счетчика загрузок. (сейчас работает как кнопка загрузить (пр. http://finfile.ru/index.php/files/get/oI9KKKUlMk/ft48180509.zip ) в связи с эти появляется много проблем с казачкой файрволы не пропускают у некоторых пользователей и т.д)

3. Если зашел админ при переходе на скачку файла реализовать возможность изменения категории файла.

4. Организовать листинг файлов на сервере в виде архива файлов.

5. Перенести доработки в наш дизайн(только ваши изменения согласно т.з).

Самый важный здесь пункт это №2, перед предложением лучше убедитесь вообще возможно ли переделать под такой способ.

Цена/Сроки