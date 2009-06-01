Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки: 1. Добавить категории, и возможность их выбора при добавлении файла. 2. Переделать страничку закачки вместо sumbit сделать как в кипе http://file.qip.ru/get/87933670/cd2c9fac/ft48_180509_.html простой ссылкой вместо кнопки ...
Смс биллинг настроить - скриптом уже предусмотрен
Смс биллинг настроить - скриптом уже предусмотрен
Казахстан. скрипт - джокер боард
Выбранный исполнитель
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