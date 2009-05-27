Есть движек файлообменника http://xtrafile.com/ нужны следующие доработки: 1. Добавить категории, и возможность их выбора при добавлении файла. 2. Переделать страничку закачки вместо sumbit сделать как в кипе http://file.qip.ru/get/87933670/cd2c9fac/ft48_180509_.html простой ссылкой вместо кнопки ...
Дороботки для интернет магазина под Shop-Script
Здраствуйте, нужно доделать немного интернет-магазин www.lgantenna.com.ua
Надо сделать 4-и вещи:
1. Это сделать модуль для двух видов пользователей. Опт и розница, для опта будут чуть другие цены.(К сожилению вебасист даёт возможность сделать только % скидку, а такое не подходит)
2. Чуть лучше подверстать его, дизайн готов просто у людей которые делали это не получилось. Название товаров должно быть в рамке над фоткой, а не снизу. Должно всё выглядить примерно так как в прикреплённом файле.
3. Добавить сверху в меню раздел "О магазине"
4. Платёжка которую делает вебасист и отправляет на почту немного не под Украину, надо немного отредактировать её.
Жду ваших предложений со сроками и ценами тут. По вопросам скайп Deniska1603, телефон по Украине 80631104678. Аськи нету.
Заявки фрилансеров
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