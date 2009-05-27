Дороботки для интернет магазина под Shop-Script

Здраствуйте, нужно доделать немного интернет-магазин www.lgantenna.com.ua

Надо сделать 4-и вещи:

1. Это сделать модуль для двух видов пользователей. Опт и розница, для опта будут чуть другие цены.(К сожилению вебасист даёт возможность сделать только % скидку, а такое не подходит)

2. Чуть лучше подверстать его, дизайн готов просто у людей которые делали это не получилось. Название товаров должно быть в рамке над фоткой, а не снизу. Должно всё выглядить примерно так как в прикреплённом файле.

3. Добавить сверху в меню раздел "О магазине"

4. Платёжка которую делает вебасист и отправляет на почту немного не под Украину, надо немного отредактировать её.

Жду ваших предложений со сроками и ценами тут. По вопросам скайп Deniska1603, телефон по Украине 80631104678. Аськи нету.