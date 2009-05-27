Составить ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок292 просмотра

На основне проекта нужно составить ТЗ.

Показываем примеры своих ТЗ.

В личку не пишем.

16 лет назад
Zwork
Антон 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров