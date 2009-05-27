Нужно сделать сайт на любой бесплатной CMS (лучше на Drupal). Полностью сверстанный дизайн уже есть.

Сайт представляет из себя следующее - на сайте 600 товаров, в двух категориях, например, Бытовая техника и Здоровье, у каждого товара от 20 до 50 свойств. Нужно сделать так, чтобы люди могли оставлять комментарии к каждому СВОЙСТВУ. Последние комментарии будут отображаться в двух соседних окнах «Последние комментарии» и «Просьба о помощи».

На главной странице сразу список товаров. Нажимаем на «Утюг» видим список свойств «Мощность: 2400 Вт», «Паровой удар: 100 г/мин» и т.д. человек смотрит на список свойств, нажимает «Мощность» и пишет комментарий «У меня утюг с такой мощностью, все нормально». Этот коммент будет показан в «Последние комментарии». Возле кнопки Комментировать должна быть галочка «Помогите», человек ставит эту галочку и пишет «Помогите, не пойму достаточно ли этой мощности?», его комментарий должен отображаться во втором окне «Просьба о помощи». Нужна возможность вставлять в комментарии видео и нужен модуль по определению полезности комментария. Очки, карма, что предложите. В каком-нибудь окошке должна отображаться статистика у кого сколько комментов, карма и сколько всего товаров на сайте. Сделать несколько прав пользователей, чтобы можно было кому-то поручить наполнение сайта и как-нибудь максимально упростить в админке добавление товара.

Это главный принцип сайта. Больше на нем ничего не будет. Все покажу и расскажу подробней человеку, который будет делать. Главное что хотелось бы донести – не беритесь, если не сможете реализовать описанный выше принцип работы.