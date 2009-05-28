Нужен компонент формы заказа для джумлы 1.5. С функциями оповещения о заказе на email, создания полей, чекбоксов, интерфейс желательно web2.0. Аналог форм wufoo.com. Автоматический ответ на заказ, используя введенные данные ...
Наладка и доработка скрипта
Проект закрыт
Заявки фрилансеров
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