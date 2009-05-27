Верстка шаблона сайта на ASP.NET 2.0

Итак, есть примерное представление о дизайне сайта, т.е. нижняя и верняя часть страницы.

Есть завершенный дизайн проект.

Требуется создать несколько шаблоны нескольких страничек на ASP.NET 2.0 обьединить их в проект и отправить заказчику т.е. мне.

Что требуется наверстать:

- главная, некоторое описание компании, вышлю

- продукция: в разработке

(здесь макет страницы разбитый на неколько частей, будет каталог с товарами )

- контакты

- схема проезда с фреймом на гуглмэпс

- обратная связь в разработке( планируется форма для отправки на мыло сообщения администратору)

-вакансии: в разработке.

Страницы должны грузиться во ячейку таблицы на основнйо страницы в виде контролов aspx по линкам с топ страницы как и задумано по дизайну, должно обрабатываться событие на мышь при позиционировании курсора на топовой части страницы, при этом перед линками должнао появляться некоторое графичекое изображение.

На что обратить внимание,

- на размеры. должно корректно орабатываться в большинстве распространенных браузеров.

- на шрифты. должно гармонировать с существующими верхними и нижними частями страниц

- на цветоввую гамму

Ну а так в принципе все.