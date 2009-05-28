Создание шаблона для joomla! 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок409 просмотров

Требуется создать шаблон для joomla! 1.5, с почти готового сайта, с небольшим редизайном менюшек.

Исходные условия и требования к исполнению работы:

- трёхколоночная блочная вёрстка, без использования таблиц;

- "чистый" код;

- кроссбраузерность (ИЕ 6-8, Mozilla Firefox 1-3, Opera 8-10, Google Chrome, Safari;

Joomla
16 лет назад
son_wind
Сергей 
58 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$50
3 дня
Работа не выполнена по неизвестным, возможно уважительным причинам. Исполнитель аванс вернул без каких либо возражений.

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад