Парсер с экспортом в excel

Нужно сделать парсер, собирающий данные с китайского сайта с экспортом данных в excel. Формат файла будет выслан по емайл

1 На лету делать автоперевод с китайского на русский используя translate.google.com (там есть опция китайский-русский) или другой более быстрый переводчик (предлагайте варианты). Также составить базу своих слов чтобы можно было некоторые слова заменять по словарю (некоторые слова гугл переводит не очень).

2 картинки тоже скачивать и складывать в определенную папку с пронумерованным названием.

3 если есть на сайте-исходнике изменения (добавление новых данных, а это происходит постоянно) то должна быть кнопка скачать изменения а лучше это делать автоматом постоянно

4. Многопоточность для ускорения процесса обновления информации.

5 должно быть управление, откуда изначально стартовать скачивать – смысл в том чтобы не скачивать все подряд с сайта оригинала а только с определенной категории. Выводить список категорий,можно будет пометить галочками какие скачивать какие не нужно

Стоимость работ 1000 usd

Срок 10 дней

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