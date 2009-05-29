Есть база в .txt файле вида кей - линк. Таких записей несколько миллионов (до 10 миллионов). Пример базы : sex - http://******.com/ cam pay - http://******.com/ sexy - http://******.com/ ...
Парсер с экспортом в excel
Парсер с экспортом в excel
Нужно сделать парсер, собирающий данные с китайского сайта с экспортом данных в excel. Формат файла будет выслан по емайл
1 На лету делать автоперевод с китайского на русский используя translate.google.com (там есть опция китайский-русский) или другой более быстрый переводчик (предлагайте варианты). Также составить базу своих слов чтобы можно было некоторые слова заменять по словарю (некоторые слова гугл переводит не очень).
2 картинки тоже скачивать и складывать в определенную папку с пронумерованным названием.
3 если есть на сайте-исходнике изменения (добавление новых данных, а это происходит постоянно) то должна быть кнопка скачать изменения а лучше это делать автоматом постоянно
4. Многопоточность для ускорения процесса обновления информации.
5 должно быть управление, откуда изначально стартовать скачивать – смысл в том чтобы не скачивать все подряд с сайта оригинала а только с определенной категории. Выводить список категорий,можно будет пометить галочками какие скачивать какие не нужно
Стоимость работ 1000 usd
Срок 10 дней
Предложения с подробным планом работ, вариантами решения, ценой с сроками шлите на [email protected]
Заявки фрилансеров
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