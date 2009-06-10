Доработки сайта

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Завершен4 заявки298 просмотров

Доработки Сайта www( . )pmpk( . ) ru

Задание В приложение

Желательно при себе иметь скайп)

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

3d-max
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Очень приятно работать выполняет быстро и в срок. Качество отличное!!! Быстро вникает в суть поставленных перед ним задач. Спасибо большое. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.!!!
Отлично поработали вместе. Готов и дальше работать с ним. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

3d-max
Роман 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад