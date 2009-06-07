Модуль обработки фото

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Завершен5 заявок242 просмотра

Здравствуйте ! Нужна копия - http://msk.nightparty2.ru/cropphoto.php?src=http://data5.nightparty.ru/albums/npofficial/00000-000-1541254-750.jpg или http://mypictureresize.com/

Сроки до пятницы.

16 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 часов назад

Выбранный исполнитель

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$50
2 дня
Огромное спасибо ! Все сделано очень быстро и качественно ! Надеюсь еще поработаем )
Рекомендую, от сотрудничества остались только положительные впечатления

Заявки фрилансеров

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад