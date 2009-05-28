Сайт на Битрикс

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Закрыт13 заявок245 просмотров

Добрый день

Нужно сделать сайт на Битрикс.

Верстка есть ( или будет доделана ). Скрипты калькуляторов будут даны.

В архиве верстка (с js) и ТЗ.

От вас нужно быть постоянно на связи ( по icq , тел. ) и не пропадать (на сдачу сесии, отдых или что-то еще).

Присылайте ваше портфолио + ЦЕНУ + Сроки на valeramakarov () mail.ru

JavaScript
16 лет назад
flashday
Валерий 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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