Решить проблему вывода из БД в самописном движке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен16 заявок229 просмотров

Проблема заключается в том, что на старом хостинге двиг работал нормально и выводил ВСЕ записи из базы. После переезда на новый хостинг - вывод ограничивается только данным до 12.09.2006, хотя в базе данных значительно больше.

На новом хостинге вроде другая версия MySQL.

Будут предоставлен доступ к фтп.

Предпочтение отдается наименьшей цене и срокам, с учетом рейтинга кандидата.

MySQL
16 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$20
1 день
Человек просто гений - исправил все быстро. Проблема оказалась немного сложнее, чем я описал, но бюджет остался без изменений. Советую как ответственного и квалифицированного исполнителя.
Хороший, адекватный заказчик. Только положительные эмоции!!

Заявки фрилансеров

Viper203
38 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад