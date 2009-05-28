Необходимо сделать активную флеш-карту Украины, как здесь: http://veneto.ua/shops.php Адреса магазинов для областей должны браться из файла - т.е. чтобы была возможность редактировать эти адреса.
Решить проблему вывода из БД в самописном движке
Проблема заключается в том, что на старом хостинге двиг работал нормально и выводил ВСЕ записи из базы. После переезда на новый хостинг - вывод ограничивается только данным до 12.09.2006, хотя в базе данных значительно больше.
На новом хостинге вроде другая версия MySQL.
Будут предоставлен доступ к фтп.
Предпочтение отдается наименьшей цене и срокам, с учетом рейтинга кандидата.
Выбранный исполнитель
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