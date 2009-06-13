Сайт на Wordpress - программирование

Добрый день,

Для главной страницы сайта (движок Wordpress) www.mensmoda.ru/blog требуется:

1. Переграммировать верстку главной страницы, чтобы вывод постов был не одним блоком ( как стандартная тема), а в два блока - на основе готового дизайна, конечный вариант - www.mensmoda.ru/blog/www.mensmoda.ru_06.gif .

2. Сверстать главную страницу каталога + страницу товара (каталог на основе плагина WP e-Commerce), конечный вариант - http://www.uniqlo.com/us/explorer.html (внешний вид точно такой же, кроме шапки и футера).

Работа срочная.

Всем спасибо,

Жду предложений,

Заранее спасибо,

S.