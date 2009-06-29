Необходимо сделать копию сайта (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок271 просмотр

Необходимо сделать почти копию http://gvozd.ru , дизайн будет изменен, но навигация по магазину будет такая же. Главные разделы будут в том же виде, что и сейчас. Еще изменения будут в уменьшенном кол-ве разделов и отсутствие форума.

Сейчас заказ принимается через регистрацию. В нашей версии хотим форму заказа без необходимости регистрироваться.

И еще чтобы постоянно был виден блок с информацией о скидках (при какой сумме заказа какие скидки). Естественно, что скидки должны автоматом вычитаться при заказе более указанных сумм.

Joomla
16 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$187
10 дней
Отличная студия. Очень доволен быстрой и КАЧЕСТВЕННОЙ работой. Сделали работу раньше заявленного срока при том, что ТЗ было увеличено, ессно и доп.оплачено. Отличная работа, ребята всегда на связи, все уточнения решаются сразу.
Отличный заказчик! Приятно работать!!!! Рекомендую!!!!!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад