Необходимо сделать копию сайта (Joomla)

Необходимо сделать почти копию http://gvozd.ru , дизайн будет изменен, но навигация по магазину будет такая же. Главные разделы будут в том же виде, что и сейчас. Еще изменения будут в уменьшенном кол-ве разделов и отсутствие форума.

Сейчас заказ принимается через регистрацию. В нашей версии хотим форму заказа без необходимости регистрироваться.

И еще чтобы постоянно был виден блок с информацией о скидках (при какой сумме заказа какие скидки). Естественно, что скидки должны автоматом вычитаться при заказе более указанных сумм.