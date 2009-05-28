Модуль для DLE 7.5

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок158 просмотров

Фунции модуля:

- скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео

- скрывать ссылки для скачивания под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователям открываются ссылки

- для зарегистрированых пользователей ограничены показ ссылок не более чем в 2-3 новостях в сутки

- возможности выставлять количество ссылок в хайде и какое количество ссылок нужно посмотреть чтоб хайд пропал

- возможности вывода для зарегистрированых пользователей выставлять количетсва хайда в сутки

DLE
16 лет назад
paradocs134
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров