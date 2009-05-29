Скрипт парсинга и постинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок198 просмотров

Нужно в цикле генерировать дату как это сделано тут: http://www.v7n.com/forums/coding-forum/79591-php-loop-through-dates.html

Подставлять дату в запрос http://whoistory.ru/domains/01.01.99/searchByCreatedDate?raw=1

Парсить выдачу

Если там есть домены, то постить их в блог, подставляя ту самую дату,а время брать текущее. Постинг через это: http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_insert_post

Делать рандомную паузу между запросами к серверу на 1-5 минут

Скрипт должен работать в терминале (по крону)

Учитывая что сама работа - это связка трех скриптов и разбор ответа с сервера, то считаю 50$ вполне нормальной оплатой за данный скрипт

Если можете сделать дешевле - предлагайте :)

PHP
16 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$25
1 день
Сделал все в точности как я просил, скрипт написан очень грамотно
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейщее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

papikus
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад