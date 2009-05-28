Срочно!Добавить форму обратной связи в Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок200 просмотров

Необходимо срочно добавить несложную форму обратной связи для сайта на Joomla: 15 полей и кнопки "отправить"/"очистить".

Исполнителей без отзывов по Joomla не рассматриваю. Работа должна быть выполнена сегодня. В ЛС, пожалуйста, не пишите.

Оплата: 100 грн. webmoney-u либо эквивалент суммы в любой кошелек webmoney.

Joomla
16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров