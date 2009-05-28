Нужен Джумла программист с опытом разработки собственных компонентов и модулей. Версия 1.5 . 1.0 и legacy mode не подходят. Дизайнеры пока не нужны. Знание английского обязательно. Срочно. Если Вы не делали ...
Флеш плеер
Необходимо написать флэш плеер аналог rutube/youtube для проигрывания .flv файлов
Требования:
1. кнопка play/pause/stop
2. полоса для прокрутки/буферизации
3. текущая позиция (мин.сек) + длительность всего ролика
4. уровень звука
5. полноэкранный режим
6. копирование кода в буфер обмена для последующей публикации на других сайтах
7. заставка в виде .jpg картинки
8. создать уникальный дизайн стилизованный под сайт http://rusmortgage.ru
Выбранный исполнитель
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