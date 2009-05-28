Флеш плеер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок240 просмотров

Необходимо написать флэш плеер аналог rutube/youtube для проигрывания .flv файлов

Требования:

1. кнопка play/pause/stop

2. полоса для прокрутки/буферизации

3. текущая позиция (мин.сек) + длительность всего ролика

4. уровень звука

5. полноэкранный режим

6. копирование кода в буфер обмена для последующей публикации на других сайтах

7. заставка в виде .jpg картинки

8. создать уникальный дизайн стилизованный под сайт http://rusmortgage.ru

16 лет назад
ruganin
Юрий 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

UA-media
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

UA-media
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад