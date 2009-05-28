Задача: Человек заходит в компонент и видит в выподающем меню саписок команд.Он выбирает команду и жмет на кнопку выбрать.После этого эта команда убирается из списка!После того как все команды будут заняты выводится список кто ...
Скрипт обмена трафиком
Заявки фрилансеров
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