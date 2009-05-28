Скрипт обмена трафиком

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки163 просмотра

Требуется написать или найти готовый скрипт вроде tak.ru или wmlink.ru

16 лет назад
bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание компонента CMS JOOMLA

    Задача: Человек заходит в компонент и видит в выподающем меню саписок команд.Он выбирает команду и жмет на кнопку выбрать.После этого эта команда убирается из списка!После того как все команды будут заняты выводится список кто ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт заявки перевозчиков

    1. Я выкладываю на сайте заявку на транспортное средство: направление,кубатура автомобиля,количество и тип автомобиля, дата и время погрузки, адресс погрузки,адресс выгрузки,срок доставки,дополнительные условия,стоимость перевозки. 2. На сайт заходит перевозчик, смотрит заявку(заявки), ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправить скрипт отправки сообщения

    Технология: php+zend framework+json с помощью стандартного модуля Zend_Mail на е-майл отправляется письмо с в хтмл формате с аттачем. данные из формы на сервер передаются аяксом. фишка в том, что дальше на ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Натроить гугл карту для вставки на сайт

    $15

    Необходимо настроить гугл карту для вставки на сайт. Примерно выглядеть должно как здесь -://www.economhotel.ru/hotels/ Карта нужна для москвы, на карте будут все станции метро (привязка иконок именно к ним) ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поправить скрипт рассылки

    $50

    Технология: php+mysql Под подписавшимся клиентам рассылается информационное письмо. Само письмо в html формате с изображениями. Проблема в том, что в Outlook письма отображаются криво, без картинок либо вообще не пойми как. Вставляли разные ...

    HTMLMySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать модуль для Joomla

    Здравствуйте, господа! Требуется написать с нуля модуль для Joomla. Подробное техническое задание: http://tinyurl.com/r4gw32 Жду от Вас конкретных предложений по срокам и цене только в комментарии!

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт парсинга и постинга

    $50

    Нужно в цикле генерировать дату как это сделано тут: http://www.v7n.com/forums/coding-forum/79591-php-loop-through-dates.html Подставлять дату в запрос http://whoistory.ru/domains/01.01.99/searchByCreatedDate?raw=1 Парсить выдачу Если там есть домены, то постить их в блог, подставляя ту самую дату,а время брать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно!Добавить форму обратной связи в Joomla

    $20

    Необходимо срочно добавить несложную форму обратной связи для сайта на Joomla: 15 полей и кнопки "отправить"/"очистить". Исполнителей без отзывов по Joomla не рассматриваю. Работа должна быть выполнена сегодня. В ЛС, пожалуйста, ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад