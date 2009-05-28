Создание компонента CMS JOOMLA

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Задача:

Человек заходит в компонент и видит в выподающем меню саписок команд.Он выбирает команду и жмет на кнопку выбрать.После этого эта команда убирается из списка!После того как все команды будут заняты выводится список кто какую команду выбрал!

Joomla
16 лет назад
Neboqitel
Дмитрий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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