Здравствуйте! Необходимо сделать галерею на сайте u-la-la.ru вверху должны выводится фотографии зарегестрированных пользователей в случайном порядке, желательно с прокруткой.
Модернизация скрипта
Есть готовый скрипт выполненый в старом стиле
(при включенном параметрев register_globals = On в php.ini).
Необходимо сделать модернизацию скрипта, т.к. он нормально не работает,
не передаются переменные $_POST $ _GET.
Заявки фрилансеров
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