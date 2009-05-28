Модернизация скрипта

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Есть готовый скрипт выполненый в старом стиле

(при включенном параметрев register_globals = On в php.ini).

Необходимо сделать модернизацию скрипта, т.к. он нормально не работает,

не передаются переменные $_POST $ _GET.

16 лет назад
lord80
44 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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