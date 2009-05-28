Доработка партнерской программы.

Добрый день. Нужно выполнить некоторые доработки в движке партнерской программы, а именно:

1) Создание саб домена с ID пользователя. Пример: http://255.traffic.ru Где 255 - это ID пользователя, а traffic.ru домен партнерки.

2) Возможность зашифровать в base64 свою партнёрскую ссылку и поставить соответствующий плагин у себя на блоге.

Нужно сделать шифратор + плагин. Пример: http://255.traffic.ru/aHR0cDov....L2xpbW9ua2EubmJwLWl

Так же сейчас траффик засчитывается по переходу: http://traffic.ru/255/weblancer.ru нужно переделать для саб доменов.