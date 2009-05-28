Есть скрипт , который принимает урл и выдаёт число Нужно сделать простой плагинчик чтобы в sape аккаунте например рядом с кнопкой проверки индексации ссылки появилась новоя кнопочка которая передавала бы урл существующему скрипту ...
Доработка партнерской программы.
Добрый день. Нужно выполнить некоторые доработки в движке партнерской программы, а именно:
1) Создание саб домена с ID пользователя. Пример: http://255.traffic.ru Где 255 - это ID пользователя, а traffic.ru домен партнерки.
2) Возможность зашифровать в base64 свою партнёрскую ссылку и поставить соответствующий плагин у себя на блоге.
Нужно сделать шифратор + плагин. Пример: http://255.traffic.ru/aHR0cDov....L2xpbW9ua2EubmJwLWl
Так же сейчас траффик засчитывается по переходу: http://traffic.ru/255/weblancer.ru нужно переделать для саб доменов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Написане кое каких скриптов на PHP.Закрыт16 лет назад
- $50
Зделать автоматизацию регистрации на одном сайте, приходит мыло, дальше проверка писем на мыле, и извлечение из писем нужной инфы Читаем ТЗ в прикрепленом файлеВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется реализовать сайт на мини-CMS + электронный магазин для 20 наименований. С витриной, корзиной. Функционал оплаты – не обязательно. Детали (алгоритм) в аттаче. Дизайн не нужен. Но с возможностью ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
1. Заменить лого на logo.cdr 2. Поставиьть лого на центр кузова авто 3. Добавить две кнопки (action url) RUS ENG 4. Изменить кнопки меню 5. Удалить все звуки, поиск ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Доработать flash шаблон. Обязательное условие с вашей стороны -наличие платежных карт VISA... Для покупок файлов через платежную систему PAYPALЗакрыт16 лет назад
Требуется изменить весь шрифт в front-end Joomla на специально изготовленный. Интересует цена. Без отзывов по Joomla не рассматриваю.Закрыт16 лет назад
- $400
Nuzhno peredelat i oformit formu oplati - http://www.pmemory.com/checkout/ Nuzhno 4to bi tam bili vse produkti 4to oni polu4at (nado budet risovat otdelno i s nula), vse pererisovano v stile sajta, dobavlena reklama i slogani, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть готовый скрипт выполненый в старом стиле (при включенном параметрев register_globals = On в php.ini). Необходимо сделать модернизацию скрипта, т.к. он нормально не работает, не передаются переменные $_POST $ ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо сделать галерею на сайте u-la-la.ru вверху должны выводится фотографии зарегестрированных пользователей в случайном порядке, желательно с прокруткой.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад