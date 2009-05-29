Есть скрипт , который принимает урл и выдаёт число Нужно сделать простой плагинчик чтобы в sape аккаунте например рядом с кнопкой проверки индексации ссылки появилась новоя кнопочка которая передавала бы урл существующему скрипту ...
Сделать сервис на основе Яндекс-карт
Доброго врмени суток!
смотрим API http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/
смотрим подобный сайт: http://uarealt.com.ua/
нужна почти один в один центральная часть для агенства недвижимости
1. филтрация по основным параметрам и дополнительным
2. после фильтрации на карте вылазят точки при нажатии - фотки и описание квартиры (также отсортированный материал отображается снизу)
3. т.к. Яндекс карты использует xml, то cms должна генерировать конкретный xml исходя из запросов фильтрации
предлагайте cms, сроки и ориентировочную стоимость
остальные страницы будут из разряда стандартных (текст, новости)
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