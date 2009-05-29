Сделать сервис на основе Яндекс-карт

Доброго врмени суток!

смотрим API http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/

смотрим подобный сайт: http://uarealt.com.ua/

нужна почти один в один центральная часть для агенства недвижимости

1. филтрация по основным параметрам и дополнительным

2. после фильтрации на карте вылазят точки при нажатии - фотки и описание квартиры (также отсортированный материал отображается снизу)

3. т.к. Яндекс карты использует xml, то cms должна генерировать конкретный xml исходя из запросов фильтрации

предлагайте cms, сроки и ориентировочную стоимость

остальные страницы будут из разряда стандартных (текст, новости)