Php+ Мускул

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок249 просмотров

Сделать форму и написать пару скриптов к ней.

Пожалуйста оставляйте свою почту в комментариях, я каждому вышлю подробное ТЗ.

Работа не сложная.

В ответ от вас хочу получить вашу стоимость.

PHP
16 лет назад
lexx74
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров