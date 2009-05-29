Есть скрипт , который принимает урл и выдаёт число Нужно сделать простой плагинчик чтобы в sape аккаунте например рядом с кнопкой проверки индексации ссылки появилась новоя кнопочка которая передавала бы урл существующему скрипту ...
Доработки для ASP.NET разработчика
Нужен свободный на данный момент
-адекватный
оставляйте ICQ
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