Движок системы онлайн консультирования.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Интересует возможность приобретения движка систем подобных http://liveoperator.ru/

http://www.livecontact.ru/

http://www.rustalk.net/

Возможно кто-то из Вас писал что-то подобное и готов продать готовую, оттестированную версию.

!!!КТО ПРЕДЛАГАЕТ ПИСАТЬ С НУЛЯ - ПИШИТЕ ЦЕНУ И СРОКИ!!!

16 лет назад
givinot
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров