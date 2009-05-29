Мы разрабатываем сайт для хостинг компании. Необходим специалист (можно команду), способный установить клиенту биллинг-систему: http://demo.whmcs.com/index.php Основные задачи: 1. Установить систему (клиент будет активно учавствовать в настройке и отвечать на любые ...
Движок системы онлайн консультирования.
Интересует возможность приобретения движка систем подобных http://liveoperator.ru/
Возможно кто-то из Вас писал что-то подобное и готов продать готовую, оттестированную версию.
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