Система опроса мнения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок198 просмотров

Во вложении описание требований и видения проекта.

Жду Ваши предложения по приблизительным срокам и стоимости, с примерами реализованых работ.

16 лет назад
MaxTax
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Движок системы онлайн консультирования.

    Интересует возможность приобретения движка систем подобных http://liveoperator.ru/ http://www.livecontact.ru/ http://www.rustalk.net/ Возможно кто-то из Вас писал что-то подобное и готов продать готовую, оттестированную версию. !!!КТО ПРЕДЛАГАЕТ ПИСАТЬ С НУЛЯ - ПИШИТЕ ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется установить биллинг-систему WHMCS

    Мы разрабатываем сайт для хостинг компании. Необходим специалист (можно команду), способный установить клиенту биллинг-систему: http://demo.whmcs.com/index.php Основные задачи: 1. Установить систему (клиент будет активно учавствовать в настройке и отвечать на любые ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Php+ Мускул

    Сделать форму и написать пару скриптов к ней. Пожалуйста оставляйте свою почту в комментариях, я каждому вышлю подробное ТЗ. Работа не сложная. В ответ от вас хочу получить вашу стоимость.

    PHP
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Упрощенный аналог скрипта marva

    Нужна разработка скрипта-аналога marva.com.ua самые главные задачи: 1. статистика посещения пользователей: откуда пришел, на каких страницах был 2. приглашение посетителя к беседе оператором. желательно, что бы работало как сервис. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прикрутить форум к сайту

    Требуется прикрутить форум к существующему сайту. Окончательной концепции пока нет - форум? блог? доска объявлений? "задать вопрос"? - предлагайте Требования - простота интерфейса и простота модерирования пользователем. Тема сайта - услуги психолога. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт тестов с использованием Flash и PHP

    Добрый день! Для разработки сайта онлайн-тестов и системы управления онлайн-тестами требуется профессионал, владеющий Flash и ActionScript3. Также владеющий PHP и MySQL, XML. Задача – разработать вопросы тестов, один из которых функционал, ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка партнерской программы.

    Добрый день. Нужно выполнить некоторые доработки в движке партнерской программы, а именно: 1) Создание саб домена с ID пользователя. Пример: http://255.traffic.ru Где 255 - это ID пользователя, а traffic.ru домен партнерки. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад