Нужно написать хак для DLE, данный хак дописывает перфикс сайта ко всем файлам которые загружаются на сайт.
Java-апплет
Надо Java-апплет все условия в асю 480-085-040
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