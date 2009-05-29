Нужно написать хак для DLE, данный хак дописывает перфикс сайта ко всем файлам которые загружаются на сайт.
Аналог SAPE
Нужно создать полный аналог SAPE, по функционалу... Т.е. биржу ссылкок.
Ваши цены и сроки.
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